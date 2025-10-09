Reja | Quante litigate con De Laurentiis e Lotito Alla Spal con Capello abbiamo trovato moglie

Domani il tecnico compie 80 anni, ha ottenuto 5 promozioni "A Napoli mi dimisi due volte, poi bastò una telefonata. Gasperini innovatore come Sacchi, lo suggerii io a Percassi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Reja: "Quante litigate con De Laurentiis e Lotito. Alla Spal con Capello abbiamo trovato moglie"

