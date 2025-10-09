Reja | A Napoli mi dimisi un paio di volte tutto rientrò con una telefonata De Laurentiis è fatto così

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Eddy Raja che domane compie 80 anni. Una lunga carriera prima da giocatore e poi da allenatore Come calciatore il primo ricordo è l’amico e compagno Fabio Capello incontrato alla Spal «Con me, sempre dal Friuli, arrivò anche Fabio Capello. Diventammo subito amici e non ci siamo mai persi di vista. Vivevamo nello stesso appartamento, giocavamo assieme a centrocampo. Lui era tecnicamente molto più bravo, ma io correvo tanto.». E a Ferrara ha anche trovato moglie. Anzi, avete trovato moglie, sia lei sia Capello. «Me la presentò proprio Fabio, era la migliore amica di quella che sarebbe diventata sua moglie». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

