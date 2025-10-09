Reja | A Napoli mi dimisi un paio di volte tutto rientrò con una telefonata De Laurentiis è fatto così
La Gazzetta dello Sport ha intervistato Eddy Raja che domane compie 80 anni. Una lunga carriera prima da giocatore e poi da allenatore Come calciatore il primo ricordo è l’amico e compagno Fabio Capello incontrato alla Spal «Con me, sempre dal Friuli, arrivò anche Fabio Capello. Diventammo subito amici e non ci siamo mai persi di vista. Vivevamo nello stesso appartamento, giocavamo assieme a centrocampo. Lui era tecnicamente molto più bravo, ma io correvo tanto.». E a Ferrara ha anche trovato moglie. Anzi, avete trovato moglie, sia lei sia Capello. «Me la presentò proprio Fabio, era la migliore amica di quella che sarebbe diventata sua moglie». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: reja - napoli
Reja: “Napoli con uno dei migliori centrocampo d’Europa”
8 ottobre 2006 – Napoli-Rimini 1-0 Il Napoli batte il Rimini al San Paolo grazie a un gioiello di Roberto De Zerbi, che al 71’ decide la gara con un sinistro meraviglioso dal limite dell’area. Una vittoria importante per la squadra di Reja, che continua la sua c - facebook.com Vai su Facebook
Reja: “De Laurentiis è un uomo straordinario ed un manager bravissimo” Il tecnico friulano svela un retroscena: “Mi dimisi due volte: ecco cosa successe col presidente” - X Vai su X
Reja: «A Napoli mi dimisi un paio di volte, tutto rientrò con una telefonata. De Laurentiis è fatto così» - La Gazzetta dello Sport ha intervistato Eddy Raja che domane compie 80 anni. ilnapolista.it scrive
Reja: "Quante litigate con De Laurentiis e Lotito. Alla Spal con Capello abbiamo trovato moglie" - Domani il tecnico compie 80 anni, ha ottenuto 5 promozioni "A Napoli mi dimisi due volte, poi bastò una telefonata... msn.com scrive