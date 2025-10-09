Regolamento sul trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari | un modello da utilizzare negli istituti

In allegato un modello di regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, rimodulato e riorganizzato, che tiene conto del Decreto 7 dicembre 2006, n. 305 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) – Regolamento UE 2016679. Questo regolamento è strutturato in modo da adattarsi alle specifiche esigenze di un’istituzione scolastica. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

