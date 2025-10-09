Regolamento sul trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari | un modello da utilizzare negli istituti
In allegato un modello di regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, rimodulato e riorganizzato, che tiene conto del Decreto 7 dicembre 2006, n. 305 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) – Regolamento UE 2016679. Questo regolamento è strutturato in modo da adattarsi alle specifiche esigenze di un’istituzione scolastica. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: regolamento - trattamento
Dal 1° Ottobre al 30 Novembre 2025 acquista un orologio HIP HOP sul nostro sito e-commerce o presso punti vendita aderenti all'iniziativa e partecipa al concorso! Vuoi sapere come funziona? Scopri il regolamento su www.hiphopwatches.it 40 anni, 40 p - facebook.com Vai su Facebook
Privacy Digitale in Evoluzione: Cosa Significa l’Aggiornamento del Regolamento Europeo nel 2025 - Scopri l'aggiornamento 2025 del Regolamento Europeo Privacy (GDPR): meno burocrazia per le PMI, chiarimenti su AI e DMA, e un focus sulla sicurezza dei dati. Si legge su 24hlive.it
Protezione dei dati personali: il Vaticano adotta un regolamento ispirato al GDPR - Con una mossa molto significativa, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, Organo Legislativo dello Stato più piccolo del mondo, ha promulgato il suo primo Regolamento ... Secondo diritto.it