Regno Unito la principessa Kate incontra famiglie e volontari di un' organizzazione benefica
La principessa del Galles Kate Middleton ha incontrato le famiglie e i volontari dell’ Home Start Oxford, un’ organizzazione benefica indipendente che dal 1988, attraverso visite domiciliari e gruppi di volontariato, sostiene i nuclei familiari della zona di Oxford e del West Oxfordshire che hanno almeno un bambino di età inferiore ai cinque anni. “Come parte della rete Home-Start UK, aderiamo a un quadro normativo che garantisce servizi di alta qualità. Home-Start UK ci fornisce consulenza e supporto completi, oltre alla rappresentanza a livello nazionale”, si legge nel sito dell’organizzazione no profit. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regno - unito
Il Regno Unito avvia una revisione per aumentare l’età pensionabile con la prospettiva di alzarla fino ai 70 anni
Itinerari gastronomici: un viaggio nei sapori del Regno Unito
Farage al Congresso Usa, 'Regno Unito come la Corea del Nord'
Dal Regno Unito al Molise per un’esperienza speciale tra “Italian Cookery & Cultural Retreat” - facebook.com Vai su Facebook
Regno Unito: governo accusato di archiviazione di un processo per spionaggio legato alla Cina - X Vai su X
Regno Unito, la principessa Kate incontra famiglie e volontari di un'organizzazione benefica - (LaPresse) La principessa del Galles Kate Middleton ha incontrato le famiglie e i volontari dell'Home Start Oxford, un'organizzazione ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Kate Middleton si scusa con le sue piccole fan per non avere indossato un abito da principessa - La reale ha visitato una base della RAF indossando un power suit in Principe di Galles sfoderato già tre settimane fa in un'altra occasione. Da vanityfair.it