Regione Lombardia apre sempre più ai privati e affossa il Sistema sanitario nazionale

Con la delibera del 15 settembre 2025, la Giunta regionale della Lombardia disponeordina alle Asst e agli ospedali pubblici di mettere a disposizione le proprie strutture per erogare prestazioni in convenzione con assicurazioni, mutue e sistemi di welfare aziendale.L’intento dichiarato è duplice. 🔗 Leggi su Leccotoday.it