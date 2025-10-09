Regione Lombardia apre sempre più ai privati e affossa il Sistema sanitario nazionale

Leccotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la delibera del 15 settembre 2025, la Giunta regionale della Lombardia disponeordina alle Asst e agli ospedali pubblici di mettere a disposizione le proprie strutture per erogare prestazioni in convenzione con assicurazioni, mutue e sistemi di welfare aziendale.L’intento dichiarato è duplice. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - lombardia

Tumori, in Regione Lombardia 5 proposte per innovare gestione patologie ematologiche

Pedemontana, le ruspe e il pesante impatto ambientale: Regione Lombardia ci mette altri 9 milioni

Il rischioso doppio gioco miliardario di Regione Lombardia sulla Pedemontana

A Palazzo Lombardia mostra 'Olimpiadi invernali e loro ambiente' - Regione Lombardia apre le porte all'arte dell'acquerello con la mostra 'Olimpiadi invernali e il loro ambiente' allo Spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia. Si legge su ansa.it

regione lombardia apre pi249Regione Lombardia sostiene 85 progetti culturali con 1 milione - Sono 85 i nuovi progetti culturali finanziati da Regione Lombardia con 1 milione di euro attraverso lo scorrimento delle graduatorie dell'Avviso Unico 2025, lo strumento che consente di sostenere iniz ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Lombardia Apre Pi249