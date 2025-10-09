Regione Lazio incentiva la cattura degli animali domestici in libertà Pd | Prevede l’abbattimento è contro la Costituzione

È polemica sulla scelta della regione Lazio di incentivare i Comuni del territorio a catturare gli animali domestici in libertà. Animali “inselvatichiti”, che provengono dal mondo agricolo e dell’allevamento ma che poi sono sfuggiti al controllo umano, tra cui capre e mucche. Sono già stati stanziati 600mila euro per finanziare il provvedimento. Le deputate del Partito Democratico Eleonora Evi e Patrizia Prestipino hanno annunciato che presenteranno un’interrogazione parlamentare per avere chiarimenti dal governo. “Apprendiamo – dichiarano le due deputate in una nota congiunta – che la Regione Lazio stanzia 600mila euro per interventi di contenimento sugli animali domestici rinselvatichiti: cavalli, capre, maiali, mucche, e potrebbero essere a rischio anche cani vaganti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

