Regionali Toscana Renzi | ‘tutti in piazza per Giani’

ROMA – “Volata finale per le regionali in Toscana. Meloni sarà in piazza San Lorenzo venerdì sera e penso che sia assurdo che il centrosinistra non abbia la voglia o la forza di scendere in piazza a sostegno di Eugenio Giani”. Lo scrive il presidente di Iv, Matteo Renzi, nella sua eNews. “Per questo invito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Regionali Toscana, Renzi: ‘tutti in piazza per Giani’

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”

Regionali in Toscana: rischio astensionismo. Giovani mai come ora lontani dalla politica - X Vai su X

Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre Il 12 e 13 ottobre si vota per eleggere il presidente della Giunta regionale della Toscana e il Consiglio regionale. Info utili Ufficio Elettorale – Via F.lli Rosselli 11 Aperto per il ritiro o duplicato delle tessere elettorali: - facebook.com Vai su Facebook

**Toscana: Renzi, 'Meloni con vice a Firenze, assurdo no piazza c.sinistra per Giani'** - Meloni sarà in piazza san Lorenzo venerdì sera e penso che sia assurdo che il centrosinistra non abbia la voglia o la forza di ... Lo riporta iltempo.it

Elezioni regionali, Renzi tira la volata al Giani bis. Il governatore: “M5s? Sacrifici e passi in avanti” - Firenze, 31 luglio 2025 – Nei piatti penne o tortellini al sugo, rosso pomodoro, e bicchieri di vino, sempre rosso. Riporta lanazione.it