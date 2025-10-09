Regionali Toscana 2025 | Meloni Salvini e Tajani con Tomasi a Firenze Contestazione annunciata

FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre. Piazza San Lorenzo a Firenze blindata venerdì 10 ottobre per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Meloni, leader FdI, Salvini, Leader Lega, e Tajani, leader Forza Italia, alle ore 18 a Firenze con Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia, candidato presidente regionali Toscana al voto 12 e 13 ottobre. Con Meloni, Salvini, reduce dalla contestazione di Livorno, Tajani per Tomasi anche Maurizio Lupi e Antonio De Poli, insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

