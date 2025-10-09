Regionali Toscana 2025 Marco Nati | Tomasi vera alternativa a Giani

PISA – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre: Marco Nati, già candidato sindaco a Rosignano Marittimo, è candidato Consiglio regionale nella circoscrizione di Pisa con la lista civica ‘É ora – Tomasi presidente’. Lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato presidente centrodestra Regione Toscana. Marco Nati, laureato in scienze economiche e bancarie presso l’Università di Siena, è dirigente in un importante istituto bancario. Componente segreteria provinciale Fabi in provincia di Livorno, socio Acli e presidente circolo Lustignano, Nati si rimette in gioco a sostegno di Alessandro Tomasi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

