Regionali Salvini cede Lombardia a FdI pronta a candidare Prandini spaccatura nella Lega Romeo | La nostra Regione mai a Meloni

Massimiliano Romeo avverte: “Io non cederò mai la Lombardia a FdI. Io non metto la mia firma, non consegnerò la mia regione a Meloni. Sulla Lombardia la premier deve essere accomodante. Per noi vale più di un ministero a Roma. Io non mollo” Salvini cede la Lombardia a Fratelli d’Italia, che s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Regionali, Salvini “cede” Lombardia a FdI pronta a candidare Prandini, spaccatura nella Lega, Romeo: “La nostra Regione mai a Meloni”

In questa notizia si parla di: regionali - salvini

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Meloni e quinoa. Stallo a destra sulle regionali. Salvini: "Benissimo" ma manca l'accordo

Regionali: il flop del vertice di maggioranza, la partita di Salvini e il nodo Zaia

50news Versilia. . Forte dei Marmi: Regionali ,Salvini fiducioso - facebook.com Vai su Facebook

#Regionali, in Calabria Occhiuto conquista agevolmente il bis. Esultano Meloni, Tajani e Salvini ? di @aciapparoni - X Vai su X

Salvini cede la Lombardia a FdI, i leghisti si ribellano al leader. E spunta il nome di Prandini - ROMA – Matteo Salvini ai suoi la mette giù così, travestendo l’operazione da capolavoro diplomatico: abbiamo tenuto il Veneto subito, per la Lombardia ci sarà tempo. Scrive repubblica.it

Regionali, FdI cede sul Veneto ma già “prenota” la Lombardia. Stefani per il dopo-Zaia, superati i dubbi su Cirielli in Campania e Puglia a Lobuono - Sbuffa dal caminetto del centrodestra a fine serata, quando una nota congiunta della coalizione mette il bollo sulle candidature alle prossime Regionali. Riporta ilmessaggero.it