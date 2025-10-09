Regionali quale ruolo per Zaia? Il governatore | Non so se sarò capolista o meno

Il nome di Luca Zaia, a quanto appreso dall'Ansa, potrebbe non comparire sul simbolo della Lega in occasione delle elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025. Sarebbe uno dei punti dell'accordo che ieri ha portato all'ufficializzazione di Alberto Stefani come candidato alla presidenza del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - ruolo

Per Emiliano un ruolo nella partita Ilva: l’ipotesi che mette d’accordo governo e Pd (con vista sulle Regionali)

Immissioni in ruolo nelle Scuole Regionali Siciliane: guida al D.D.G. 1562/2025 – Scadenza 31 agosto [Bando]

Graduatorie regionali Sicilia: BANDO per immissioni in ruolo e supplenze docenti. Scadenza 31 agosto 2025

Verso le regionali, l'appello al voto di Marras: "È in gioco il ruolo della Maremma in Toscana" - - X Vai su X

Congresso nazionale Fimmg Metis Tavola rotonda AFT E RUOLO UNICO… READY FOR ACTION! Quadri sindacali e dirigenti pubblici hanno presentato le caratteristiche salienti degli Accordi Regionali recentemente siglati. È emerso come gli AIR poss - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, quale ruolo per Zaia? Il governatore: «Non so se sarò capolista o meno» - Il presidente uscente ha garantito il suo appoggio a Stefani nella corsa al Balbi, pur sottolineando che «non ha bisogno di consigli» ... Si legge su veneziatoday.it

Luca Zaia, Lega con il simbolo alle elezioni regionali ma senza il nome del governatore: «La lista civica non c'è e vedremo come correre» - Il nome del presidente del Veneto, a quanto apprende l'Ansa, non comparirà sul simbolo della Lega in ... Riporta ilgazzettino.it