regionali per lancia la candidatura del giornalista carlo verna

Tempo di lettura: 2 minuti “Mi metto in gioco perché dopo aver a lungo raccontato da cronista le difficoltà del nostro amato territorio, avverto la necessità di un impegno in prima persona, senza deleghe, libero e autonomo”. L’annuncio è di Carlo Verna, presidente emerito dell’Ordine nazionale giornalisti, già numero uno dell’Odg: sarà in lista con Per le Persone e la Comunità alle regionali in Campania del 23 e 24 novembre. “ Intendo offrire ai miei compagni di avventura – spiega Verna – una conoscenza minuziosa della nostra Regione, soprattutto delle fragilità delle persone e delle comunità, che le ipocrisie dei benpensanti provano a coprire con una propaganda sciatta, che ormai ha allontanato i cittadini dalla partecipazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

