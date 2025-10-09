Regionali offese sessiste sotto casa contro la candidata del Pd Marta Logli FOTO

‘Siamo carne, siamo corpi sudaticci che coprogettano. Tax the bitch (tassa la put***a)’. Un volantino con questa scritta è stato trovato questa mattina, accanto al campanello di casa, attaccato al muro con nastro adesivo, da Marta Logli, giovane candidata al consiglio regionale nelle elezioni di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

