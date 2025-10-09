Regionali offese sessiste sotto casa contro la candidata del Pd Marta Logli FOTO

‘Siamo carne, siamo corpi sudaticci che coprogettano. Tax the bitch (tassa la put***a)’. Un volantino con questa scritta è stato trovato questa mattina, accanto al campanello di casa, attaccato al muro con nastro adesivo, da Marta Logli, giovane candidata al consiglio regionale nelle elezioni di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tutti i commentatori delle elezioni Regionali si chiedono perché la gente non va a votare e perché se ci va in in maggioranza vota a destra. Le persone non perdonano le offese, le bugie,i tranelli e non intendono andare a braccetto con chi in passato ne sono - X Vai su X

Insulti razzisti ad Antonella Bundu, la candidata alle regionali in Toscana risponde con una banana. Le offese dopo il posto di un'attivista vicina a CasaPound #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, frasi sessiste davanti casa della capolista Pd di Prato. Fossi: "Offese tutte donne" - Un volantino con frasi ingiuriose e sessiste è stato trovato questa mattina davanti alla porta di casa di Marta Logli, capolista del Partito democratico a ... Come scrive gonews.it