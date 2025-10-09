Regionali Iodice in bilico tra sinistra e destra | il segnale di un equilibrio politico che cambia

Tempo di lettura: < 1 minuto Resta ancora da sciogliere il nodo della candidatura di Maria Luigia Iodice, consigliera regionale uscente, eletta cinque anni fa nella lista di Mastella. Il suo futuro politico è ancora incerto: da un lato la possibilità di aderire alla lista civica a sostegno del sindaco Gaetano Manfredi, dall’altro la tentazione di cambiare campo e scegliere la Lega, dove però la competizione interna si preannuncia serrata. Nel partito di Salvini, infatti, è già in campo Maurizio Del Rosso, impegnato da mesi in una campagna elettorale capillare e tra i primi a muoversi sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

