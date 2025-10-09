Regionali in Toscana | rischio astensionismo Giovani mai come ora lontani dalla politica

Firenze, 9 ottobre 2025 – E' semplice, quasi banale. Nell'era della disaffezione alla politica e dell'astensionismo alle stelle – anche in Toscana si teme una flessione significativa per queste Regionali –, l'altra piaga della partecipazione affligge i giovani tra i 18 e i 35 anni: "Votano meno di altri elettori, non sono interessati alla politica, non ritengono che il voto sia strumento di cambiamento e non si sentono rappresentati da partiti, liste o candidati. C'è così tanta letteratura che dimostra il disallineamento delle preoccupazioni dei giovani (crisi climatica, costo della vita, occupazione) dall'agenda dei partiti".

