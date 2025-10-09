Regionali in Campania il giornalista Carlo Verna si candida con la lista Per

La rete politica “Per” le Persone e la Comunità annuncia a candidatura di Carlo Verna alle elezioni regionali della Campania del 23-24 novembre. Giornalista e avvocato, voce e volto dello sport e del calcio italiano e della Rai, Verna è stato presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Per Radio Rai è stato una inimitabile voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e di numerose edizioni di Olimpiadi e Mondiali. Sul piccolo schermo è familiare ai telespettatori campani per la conduzione sobria e professionale, per venti anni, del Tgr Campania.Narratore del Napoli da Maradona agli ultimi scudetti, da sempre si interessa attivamente della vita politica, civile e culturale del territorio campano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

