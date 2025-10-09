Regionali il sogno unitario è diventato l’incubo di Schlein

Ildifforme.it | 9 ott 2025

Due elezioni, due sconfitte. Ricci e Tridico hanno vissuto in prima persona il dolore di una battuta di arresto in una corsa che non è neanche iniziata. Nelle Marche e in Calabria il centrosinistra ha rimesso in scena lo stesso spettacolo di Genova, senza considerare la differenza nel pubblico e nei protagonisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

