Regionali Gasparri lancia Forza Italia | Candidato c' è adesso inizi la campagna

“Individuato il candidato, partiamo subito con la campagna elettorale''. Così in una nota congiunta Maurizio Gasparri, presidente dei senatori e responsabile enti locali di Forza Italia, e Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito in Campania. ''Forza Italia è pronta, coesa e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it