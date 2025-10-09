Regionali e post voto Scopelliti | La nostra prospettiva creare un percorso di avvicinamento a Reggio

Reggiotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Noi siamo lì, dove sognavamo di essere. Abbiamo fatto grandi tutte le cose, dando significato all'unico spazio che ci è stato concesso; e l'abbiamo onorato”. Inizia con queste parole il post pubblicato sui social da Giuseppe Scopelliti, ex governatore della Regione Calabria, dopo l'esito del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - post

Su ferrovie regionali, ospedali e carceri obiettivi Pnrr lontani. E c’è il nodo del post 2026: chi paga per mantenere le opere?

Regionali, oggi l'annuncio del candidato del centrosinistra: il post di Tridico è già un sì

Regionali, Fico candidato del centrosinistra in Campania: post del Pd ‘brucia’ annuncio ufficiale

Regionali Toscana, voto M5s online: “con Giani o da soli”/ Conte tiene ostaggio il campo largo: cosa succede - Oggi e domani voto online degli iscritti M5s sulle Elezioni Regionali Toscana 2025: “Con Giani o da soli”. Da ilsussidiario.net

Elezioni Regionali 2025: il calendario completo/ Chi sono i candidati per le sette Regioni al voto - Sta per aprirsi il lungo autunno delle Elezioni Regionali 2025: quali sono i territori chiamati al voto e chi i candidati in ognuna della Regioni Manca ormai meno di una settimana all’inizio delle ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Regionali Post Voto Scopelliti