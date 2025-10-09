Regionali Campania Popolare | in Irpinia in lista Bonito e Arricale

Tempo di lettura: 3 minuti I candidati in Irpinia di Campania Popolare – coalizione tra Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani – alle prossime elezioni regionali in Campania saranno Artur o Bonito e Michela Arricale. “Compagne e compagni, donne e uomini delle nostre comunità: – scrive il Segretario Provinciale di Rifondazione Comunista – Mi candiderò alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione provinciale di Avellino, convinto che sia ora di riportare la politica nelle mani di chi lavora, produce e spera. Per troppi anni abbiamo assistito a politiche clientelari che hanno distrutto la nostra regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

