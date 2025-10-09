Regionali Campania Popolare | in Irpinia in lista Bonito e Arricale
Tempo di lettura: 3 minuti I candidati in Irpinia di Campania Popolare – coalizione tra Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani – alle prossime elezioni regionali in Campania saranno Artur o Bonito e Michela Arricale. “Compagne e compagni, donne e uomini delle nostre comunità: – scrive il Segretario Provinciale di Rifondazione Comunista – Mi candiderò alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione provinciale di Avellino, convinto che sia ora di riportare la politica nelle mani di chi lavora, produce e spera. Per troppi anni abbiamo assistito a politiche clientelari che hanno distrutto la nostra regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: regionali - campania
De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»
Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Chi sono i candidati del centrodestra per le regionali in Campania e Veneto - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli candidato in Campania, Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto - X Vai su X
Regionali, Campania Popolare: in Irpinia corrono Bonito e Arricale - I candidati in Irpinia di Campania Popolare – coalizione tra Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani – alle prossime elezioni regionali in Campania saranno Arturo Bonito e Michel ... irpinianews.it scrive
Regionali, c’è Campania Popolare, in corsa Granato - La presentazione del simbolo e della candidatura a presidente di Giuliano Granato, co- Da corriereirpinia.it