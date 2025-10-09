Regionali Boccalone annuncia la sua candidatura nella lista ‘Cirielli Presidente’

Tempo di lettura: 2 minuti Desidero ufficializzare la mia candidatura alle elezioni regionali della Campania all’interno della lista “Cirielli Presidente”, a sostegno del candidato presidente del centrodestra, on. Edmondo Cirielli. – così in una nota Nicola Boccalone annuncia la sua candidatura alle Elezioni Regionali. Ho accettato questa candidatura con convinzione e senso di responsabilità, rispondendo alla richiesta dell’on. Cirielli, che rappresenta per me un punto di riferimento politico e istituzionale. La sua scelta di includermi nella lista è un onore che accolgo con profonda riconoscenza, ma anche con la consapevolezza dell’impegno che comporta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Boccalone annuncia la sua candidatura nella lista ‘Cirielli Presidente’

In questa notizia si parla di: regionali - boccalone

