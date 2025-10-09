Regionali alle Officine Garibaldi si chiude la campagna elettorale di Balducci e Eligi
Si terrà venerdì 10 ottobre alle ore 19 presso le Officine Garibaldi a Pisa l’evento di chiusura della campagna elettorale della lista Casa Riformista per Eugenio Giani Presidente. Un appuntamento che vedrà la partecipazione del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme ai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - officine
