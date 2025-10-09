Regina Coeli crollata parte del tetto del carcere | nessun ferito parti della struttura sono inagibili

Secondo quanto riporta Cisl, il crollo si sarebbe verificato nella zona conosciuta come "seconda rotonda", ovvero un parte della struttura penitenziaria dove transitano operatori e detenuti ogni giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

regina coeli crollata parte del tetto del carcere nessun ferito parti della struttura sono inagibili

Regina Coeli, crollata parte del tetto del carcere: nessun ferito, parti della struttura sono inagibili

