Regina Coeli crollata parte del tetto del carcere | nessun ferito parti della struttura sono inagibili
Secondo quanto riporta Cisl, il crollo si sarebbe verificato nella zona conosciuta come "seconda rotonda", ovvero un parte della struttura penitenziaria dove transitano operatori e detenuti ogni giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: regina - coeli
Emergenza carceri a Roma, a Regina Coeli quasi il doppio dei detenuti previsti
Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Regina Coeli
Regina Coeli, detenuto trovato morto nella sua cella: dubbi su causa della morte
Il #Fai vi porta alla scoperta del complesso di #ReginaCoeli #ilmattino #complessodireginacoeli #reginacoelinapoli #arte #storia #fai #fainapoli Giorgia Verna Giornalista - facebook.com Vai su Facebook
Crolla parte tetto carcere Regina Coeli, nessun ferito - Lo riferisce il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo cui il capo del Dap, Stefano Carmine De Michele, si è i ... Si legge su msn.com
Roma: crolla parte del soffitto del Regina Coeli - La notizia data dalla Cisl, durissima la posizione del sindacato di polizia penitenziaria UILPA: "Struttura fatiscente e pericolosa" ... Si legge su msn.com