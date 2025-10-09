Regina Coeli crolla parte del tetto | Nessuno si è fatto male ma grave pericolo
(Adnkronos) – Crollo di una porzione del tetto della Casa circondariale di Regina Coeli oggi, giovedì 9 ottobre. Non appena appresa la notizia il capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Stefano Carmine De Michele si è immediatamente recato nell’istituto romano. "Insieme al direttore generale dei detenuti e del trattamento Ernesto Napolillo, al direttore generale per la Gestione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
