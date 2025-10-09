Regia sospiro di sollievo per Motta
Poteva andare decisamente peggio. Ieri sono arrivati gli esiti degli esami a cui si è sottoposto Motta. Il portiere granata era stato rimandato a casa dal ritiro della Nazionale italiana Under 21 per una ‘sospetta lesione agli adduttori’. La Reggiana ha ovviamente approfondito la situazione ed è emersa un’ elongazione all’adduttore destro. Tradotto in termini pratici, il numero uno della squadra di Dionigi dovrà stare fermo circa 15-20 giorni. Questo significa che salterà sicuramente la partita con il Bari in scaletta sabato 18 ottobre, ma si spera possa già farcela per quella del 25 a Monza. Ovviamente non si correranno rischi e il ragazzo, che fin qui ha giocato tutte le partite stagionali da titolare sia in campionato che in Coppa Italia, avrà tutto il tempo necessario per riprendersi al meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: regia - sospiro
