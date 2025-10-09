Reggio Emilia morto l’ex consigliere comunale Filippo Silvestro

Reggio Emilia, 9 ottobre 2025 – Si è spento nella notte all’ospedale Santa Maria Nuova, all’età di 85 anni, Filippo Silvestro, protagonista politico di centrodestra della città tra gli anni’90 e primi anni Duemila, in particolare come consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, partito di cui è entrato a far parte fin dalla sua costituzione e dal primo direttivo provinciale. Di estrazione socialista, era stato anche segretario del Msi. Nato a Palmanova (Udine) nel 1940, aveva lavorato come bancario alla Cassa di Risparmio di Reggio, nella storica sede di piazza Cesare Battisti. Laureato in scienze politiche a Bologna, era un esperto d’arte e amico di Vittorio Sgarbi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

