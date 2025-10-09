Reggio Calabria uccise e nascose in un armadio i due figli appena nati Arrestata 25enne

Una giovane è stata arrestata dalla Squadra mobile di Reggio Calabria con l’accusa di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti – di cui avrebbe anche occultato i corpi – e di aver inoltre soppresso il cadavere di un ulteriore bambino o bambina partorito tre anni fa. Su richiesta della Procura il gip ha emesso nei confronti della donna un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che la polizia ha eseguito questa mattina. I due corpi trovati nell’armadio. Le indagini sulla ragazza, 25enne, sono cominciate nel luglio 2024, quando la madre, sentendo un cattivo odore, aveva trovato in un armadio della casa, in località Pellaro, i corpicini dei due neonati avvolti in una coperta. 🔗 Leggi su Open.online