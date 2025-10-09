Reggio Calabria uccide i figli appena partoriti | donna ai domiciliari

Una giovane è stata arrestata dalla Squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Uccide i figli appena partoriti e li nasconde nell'armadio, mamma 25enne agli arresti domiciliari: choc a Reggio Calabria. Indagato il fidanzato - Una storia terribile: la Polizia di Reggio Calabria ha arrestato ai domiciliari con braccialetto elettronico una giovane donna reggina gravemente indiziata dei reati di ...

Uccide i figli appena partoriti e li nasconde nell'armadio, giovane mamma agli arresti domiciliari: choc a Reggio Calabria - Una storia terribile: la Polizia di Reggio Calabria ha arrestato ai domiciliari con braccialetto elettronico una giovane donna reggina gravemente indiziata dei reati di ...

