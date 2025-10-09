Reggio Calabria soffoca i figli subito dopo il parto | arrestata una giovane i corpicini nascosti nell’armadio

Ildifforme.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal quadro indiziario emergerebbe anche la possibilità che i due abbiano vissuto una situazione simile a quella sotto indagini nel 2022. La donna sarebbe rimasta incinta e i due avrebbero avuto forti disaccordi sull'esito della gravidanza. Ad agosto di quell'anno, poi, la ragazza avrebbe partorito e poi soppresso il corpo di questo primo neonato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

reggio calabria soffoca i figli subito dopo il parto arrestata una giovane i corpicini nascosti nell8217armadio

© Ildifforme.it - Reggio Calabria, soffoca i figli subito dopo il parto: arrestata una giovane, i corpicini nascosti nell’armadio

