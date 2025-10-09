Reggio Calabria soffoca i figli subito dopo il parto | arrestata una giovane i corpicini nascosti nell’armadio
Dal quadro indiziario emergerebbe anche la possibilità che i due abbiano vissuto una situazione simile a quella sotto indagini nel 2022. La donna sarebbe rimasta incinta e i due avrebbero avuto forti disaccordi sull'esito della gravidanza. Ad agosto di quell'anno, poi, la ragazza avrebbe partorito e poi soppresso il corpo di questo primo neonato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: reggio - calabria
L’impresa dell’architetto: Messina-Reggio Calabria in meno di un’ora a nuoto
Reggio Calabria volta pagina, l’ex Polveriera non è più un ghetto: eseguito l'ultimo sgombero
Propaganda neonazista, perquisizioni in tutta Italia: uno degli indagati è di Reggio Calabria FOTO
Avevano “rimproverato” un imprenditore impegnato nei lavori di ristrutturazione di una chiesa, due uomini identificati e arrestati dai poliziotti della #Squadramobile di Reggio Calabria per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso #9ottobre - X Vai su X
Venerdì sera a Reggio Calabria, in una piazza gremita di sostenitori e amici della Lega, anche una decina di “pacifisti” di sinistra, che siccome non avevano una piazza per loro, sono venuti da noi… “Assassini, assassini”, gridavano. Sono contento: finalmente - facebook.com Vai su Facebook
Soffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell'armadio: arrestata una 25enne, indagato il fidanzato. I corpicini trovati dai nonni - Avrebbe soffocato e ucciso i suoi figli appena nati, poi nascosto i corpicini nell'armadio, avvolti da alcune coperte. msn.com scrive
Uccide i figli appena partoriti e li nasconde nell'armadio, mamma 25enne agli arresti domiciliari: choc a Reggio Calabria. Indagato il fidanzato - Una storia terribile: la Polizia di Reggio Calabria ha arrestato ai domiciliari con braccialetto elettronico una giovane donna reggina gravemente indiziata dei reati di ... Come scrive ilmattino.it