Dal quadro indiziario emergerebbe anche la possibilità che i due abbiano vissuto una situazione simile a quella sotto indagini nel 2022. La donna sarebbe rimasta incinta e i due avrebbero avuto forti disaccordi sull'esito della gravidanza. Ad agosto di quell'anno, poi, la ragazza avrebbe partorito e poi soppresso il corpo di questo primo neonato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Reggio Calabria, soffoca i figli subito dopo il parto: arrestata una giovane, i corpicini nascosti nell’armadio