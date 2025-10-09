Reggio Calabria giovane arrestata per avere ucciso i figli appena nati
Avrebbe ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena nati: con questa accusa una giovane donna è stata arrestata questa mattina dalla Polizia di Reggio Calabria. La donna è anche accusata dell’occultamento dei loro corpi nonché di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore bambino o bambina partorito tre anni fa. Nei confronti della giovane il gip ha emesso un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico su richiesta della Procura. Le indagini sono iniziate nel luglio dello scorso anno, quando i genitori della donna hanno trovato, in un armadio di casa in località Pellaro, i corpicini dei due neonati avvolti in una coperta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: reggio - calabria
L’impresa dell’architetto: Messina-Reggio Calabria in meno di un’ora a nuoto
Reggio Calabria volta pagina, l’ex Polveriera non è più un ghetto: eseguito l'ultimo sgombero
Propaganda neonazista, perquisizioni in tutta Italia: uno degli indagati è di Reggio Calabria FOTO
Venerdì sera a Reggio Calabria, in una piazza gremita di sostenitori e amici della Lega, anche una decina di “pacifisti” di sinistra, che siccome non avevano una piazza per loro, sono venuti da noi… “Assassini, assassini”, gridavano. Sono contento: finalmente - facebook.com Vai su Facebook
? STRETTOWEB, IERI SERA A REGGIO CALABRIA MATTEO SALVINI UMILIA I PRO-PAL E I NO PONTE: “SEMBRATE ALL’ASILO. LA SINISTRA HA GIÀ PERSO” “Show di Salvini sul palco di Piazza De Nava a Reggio Calabria: il leader della Lega rispond - X Vai su X
Reggio Calabria, giovane arrestata per avere ucciso i figli appena nati - La donna è sospettata anche di soppressione di cadavere in merito a un altro bimbo partorito tre anni fa. Secondo tg24.sky.it
Giovane arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti - Una giovane è stata arrestata stamani dalla Squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi nonché ... Si legge su msn.com