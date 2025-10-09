(LaPresse) Una giovane donna di Reggio Calabria è agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, con l’accusa di duplice omicidio. La ragazza avrebbe soffocato e occultato i corpi dei suoi due bambini appena partoriti. La vicenda risale a luglio dello scorso anno quando i genitori della giovane hanno trovato, all’interno di un armadio di casa a Pellaro, Reggio Calabria, i corpicini senza vita dei due neonati avvolti in una coperta. Una situazione analoga è avvenuta ad agosto 2022 quando la donna avrebbe partorito e soppresso il corpo di un altro figlio appena nato. Anche il fidanzato è indagato, con l’accusa di favoreggiamento personale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Reggio Calabria, duplice omicidio di due bambini: giovane madre ai domiciliari