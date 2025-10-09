Reggio Calabria 25enne arrestata per aver ucciso i figli appena partoriti
Una donna di 25 anni è stata arrestata a Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di cui poi avrebbe occultato i corpi. La giovane, ai domiciliari con braccialetto elettronico, è anche accusata di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore figlio partorito tre anni fa. Le indagini sono iniziate a luglio del 2024, quando i genitori della ragazza hanno trovato, in un armadio di casa in località Pellaro, i corpicini dei due neonati avvolti in una coperta. I familiari, ignari di quanto accaduto tra le mura domestiche, hanno fatto emergere la circostanza di un ricovero della figlia presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, a causa di una forte emorragia, risalente a poco tempo prima del ritrovamento dei neonati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: reggio - calabria
A Reggio Calabria, una donna è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i suoi due neonati, appena partoriti, e di averne nascosto i corpicini in un armadio. Indagato per favoreggiamento il fidanzato. #Tg1 Lorenzo Gottardo - X Vai su X
