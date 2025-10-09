Red Bull presenta I’m Coming Home | Sofia Goggia Dorothea Wierer e Dominik Paris protagonisti della nuova serie dedicata alle leggende azzurre degli sport invernali

Red Bull lancia “I’m Coming Home”, una nuova docu-serie che racconta da vicino la vita, i sogni e le sfide di tre icone italiane degli sport invernali: Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris. Un progetto che intreccia il lato umano e sportivo di tre campioni capaci di ridefinire i limiti della propria disciplina, rivelando ciò che accade dietro le quinte di una carriera vissuta tra gloria, cadute e rinascite. Sofia Goggia: la risalita dopo la caduta. Il primo episodio è dedicato a Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera di Pyeongchang 2018, che si racconta in una luce inedita, andando oltre la dimensione dell’atleta per mostrare quella della donna. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Red Bull presenta “I’m Coming Home”: Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Dominik Paris protagonisti della nuova serie dedicata alle leggende azzurre degli sport invernali

In questa notizia si parla di: bull - presenta

Francesco Jacopo Sabellio vi #presenta il #redbullcerroabajo2025 - Red Bull Adventure , Red Bull Bike , Red Bull , Red Bull Events . Con : seifuori.it , Marco Guide Antola Besutti and #company bro a GenovaToday , Genova24 , Genova Mtb Trophy , Comune - facebook.com Vai su Facebook

Si presenta nel box Red Bull a Spa con lo stemma Ferrari, Horner non ci sta: Cavallino censurato - La Red Bull sta dominando il Mondiale di Formula 1 2023 e, senza rivali, si avvia verso la conquista dei due titoli iridati. Secondo fanpage.it

La Red Bull presenta la prima meccanica donna nel team F1: Emmie Jones sarà nel box di Verstappen - Lentamente le donne si stanno facendo spazio in un settore che dà sempre è stato prettamente maschile come quello della Formula 1. Si legge su fanpage.it