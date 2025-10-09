Recensione ASUS ZenScreen MB169CK | monitor portatile da 15,6 pollici a 113 euro

Today.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggetto oggi della nostra prova è l'ASUS ZenScreen MB169CK, si tratta di un monitor portatile da 15,6 pollici, leggero e sottile. Prodotto dalle complete caratteristiche, di facile utilizzo, che consente di creare rapidamente una postazione con doppio schermo.Analizziamo, quindi, nel dettaglio. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: recensione - asus

Asus ZenScreen MB169CK: un monitor portatile versatile per chi lavora in mobilità ad un prezzo contenuto - Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di provare l’Asus ZenScreen MB169CK, un monitor portatile da 15,6" FullHD con pannello IPS commercializzato ad un prezzo molto ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Al CES 2025 ASUS svela i monitor ROG Strix Gaming, ProArt Display e ZenScreen - Inizierà il 7 gennaio il CES 2025 di quest’anno, anche se molti produttori hanno già svelato alcune carte. macitynet.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Recensione Asus Zenscreen Mb169ck