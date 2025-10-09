Tempo di lettura: 2 minuti Si accende anche a Recale la contestazione del provvedimento dell’Ente Idrico Campano (EIC) che apre ai privati la gestione dell’acqua nel distretto di Caserta. In questi giorni, si è costituito il comitato “Recale per l’Acqua Pubblica” su iniziativa di un gruppo di cittadine e di cittadini decisi a dare battaglia su un tema che, insieme al rincaro delle tariffe deciso dall’Ente, sta infiammando il dibattito in tutta la provincia. Secondo gli attivisti del comitato, l’apertura dell’EIC ai privati rappresenta un vero e proprio tradimento della volontà che gli elettori hanno espresso in maniera plebiscitaria nel referendum più partecipato della nostra storia recente, in cui stabilirono che fosse garantita e rafforzata la gestione pubblica dell’acqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Recale si mobilita per l’acqua pubblica, il Comitato: “Subito mozione in Consiglio”