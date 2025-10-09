realme svela la Game of Thrones Limited Edition | Own Your Real Power

realme ha presentato ufficialmente la Game of Thrones Limited Edition, la prima edizione limitata di uno smartphone creata in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, ispirata all’universo epico della serie HBO. L’annuncio segna un incontro inedito tra tecnologia e cultura pop, con un dispositivo che unisce performance e design in una cornice ispirata al mondo di Westeros. Il lancio si è tenuto presso l’ official Game of Thrones Studio Tour nei Linen Mill Studios in Irlanda del Nord, luogo simbolico dove la serie è stata girata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it