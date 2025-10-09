realme e Ricoh insieme per portare la street photography negli smartphone

Una nuova collaborazione tra un nome storico della fotografia e un’azienda di smartphone. Ci hanno lavorato 4 anni e i risultati saranno presentati tra qualche giorno. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - realme e Ricoh insieme per portare la street photography negli smartphone

In questa notizia si parla di: realme - ricoh

Realme e RICOH IMAGING insieme per portare autenticità, iniziando da Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro sempre più Camera Phone: avrà un partner fotografico d'eccezione #RealmeGT8Pro https://gizchina.it/2025/10/realme-gt-8-pro-ricoh-collaborazione-fotocamere-dettagli/… - X Vai su X

Realme e RICOH IMAGING insieme per portare autenticità, iniziando da Realme GT 8 Pro - Realme e RICOH IMAGING annunciano una collaborazione e anticipano alcuni dettagli sul primo prodotto creato insieme: Realme GT 8 Pro. Si legge su tuttoandroid.net