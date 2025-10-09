Realme e RICOH IMAGING insieme per portare autenticità iniziando da Realme GT 8 Pro

Realme e RICOH IMAGING annunciano una collaborazione e anticipano alcuni dettagli sul primo prodotto creato insieme: Realme GT 8 Pro.

Leak: Realme GT 8 Pro ottiene una fotocamera da 200MP con teleobiettivo a periscopio e una sorprendente partnership con un produttore di fotocamere - Il successore di Realme GT 7 Pro starebbe ricevendo aggiornamenti significativi della fotocamera, anche perché Realme potrebbe collaborare con un nuovo produttore di fotocamere. Lo riporta notebookcheck.it

realme 8 e realme 8 5G: 5G e SuperAMOLED a 199 euro (ma non insieme) - Dopo la presentazione di realme 8 Pro il giovane marchio cinese (della famiglia BBK Electronics assieme a Oppo, Vivo e OnePlus) rinnova ulteriormente la sua offerta mettendo sul piatto anche due ... Si legge su hwupgrade.it