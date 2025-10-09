Read rivela | Voglio essere come Dumfries quando l’ho affrontato ho capito una cosa
Inter News 24 Le parole di Givairo Read, terzino del Feyenoord, dopo la sua prima convocazione con la maglia del Feyenoord. Tutti i dettagli. Givairo Read, calciatore del Feyenoord, ha parlato a fr12.nl della sua prima convocazione con l’Olanda, rivelando di ispirarsi a Denzel Dumfries dell’ Inter. ESSERE ARRIVATO IN NAZIONALE – La gente si aspettava che arrivassi un po’ prima, ma è arrivato il momento. Sono felice di essere qui. L’estate scorsa ero capitano della nazionale Under 19, portandola alla vittoria agli Europei giovanili, ma questo ha condizionato il mio inizio di stagione al Feyenoord. 🔗 Leggi su Internews24.com
