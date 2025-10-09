Re Carlo è crisi | solo una persona può salvare la Corona

Re Carlo è consapevole che il suo regno non è così solido come quello di sua madre, Elisabetta II. La contingenza storica non aiuta, ma anche la Famiglia Reale è in grave difficoltà. Per questo si cerca qualcuno a Palazzo che possa aiutare lui, William e Kate Middleton a reggere il peso della Corona. E questa persona è una giovanissima donna fino ad ora rimasta dietro le quinte. Re Carlo, piena fiducia a Lady Louise. Re Carlo deve fare i conti con una Monarchia in crisi e gli ultimi scandali che hanno di nuovo coinvolto il Principe Andrea e Sarah Ferguson hanno gettato nuove ombre sulla Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

