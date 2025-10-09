C’è grande curiosità per il nuovo capitolo della saga di James Bond che sarà diretto da Denis Villeneuve, ma lo 007 più famoso di sempre deve fare i conti con la religione woke. Sì, perché gli accademici dell’Università di Portsmouth hanno denunciato oltre 50 titoli “problematici” per la presenza di “razzismo e xenofobia”. Di questo folle elenco fa parte anche “Dr. No”, un grande classico di Ian Fleming. Sesto romanzo della saga di James Bond, “Dr. No” racconta la storia dell'indagine dello 007 sulla scomparsa di due colleghi dell'MI6 in Giamaica. Il villain è lo scienziato pazzo sino-tedesco Dr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Razzista e xenofobo". E a James Bond ora tolgono la pistola