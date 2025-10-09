Rashford nuovo nueve | è lui il prescelto di Flick per il rilancio del Barcellona Mundo Deportivo

Due sconfitte nelle ultime due partite con Psg e Siviglia per un totale di soli due gol all’attivo e ben sei subiti. Reduce da un ottimo inizio di stagione (sei vittorie e un pareggio tra Liga e Champions), il Barcellona ha cominciato a mostrare i primi scricchiolii. Il tecnico Hansi Flick è giustamente preoccupato, tanto che starebbe pensando di ridisegnare la squadra nel tentativo di rilanciarla. Ne parla l’edizione online di Mundo Deportivo. Barcellona, Flick studia la “rivoluzione” con Rashford al centro dell’attacco. “Dopo aver analizzato nel dettaglio le due partite – nella prima il Barça è stato sopraffatto dalla superiorità fisica e tattica della squadra francese, soprattutto nel secondo tempo, e nella seconda è mancato di intensità fin dal primo minuto e ha contrastato la superiorità a centrocampo della squadra andalusa –, Hansi Flick e il suo staff stanno valutando alcuni cambiamenti per il ritorno in campo dopo la sosta della nazionali”, riferisce il giornale spagnolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

