Rapunzel - L' intreccio della torre lo sviluppo del film live-action è ripreso Scarlett Johansson nel cast?
Disney ha ricominciato il lavoro dietro le quinte necessario a iniziare la produzione della nuova versione della storia di Rapunzel e Flynn. Lo sviluppo della versione live-action di Rapunzel - L'intreccio della Torre è ripreso dopo una lunga pausa e, secondo le indiscrezioni, Scarlett Johansson starebbe per accettare il ruolo della malvagia Madre Gothel. Disney ad aprile aveva interrotto il lavoro necessario a riportare sul grande schermo la storia alla base del popolare film animato arrivato nei cinema nel 2010. Il ritorno dei film live-action nei cinema? Lo studio, dopo i risultati deludenti di Biancaneve, con star Rachel Zegler, ai box office, aveva deciso di mettere temporaneamente in pausa il nuovo progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
