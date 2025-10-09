Rapporto Gimbe sulla sanità | 160mila abruzzesi rinunciano alle cure Botta e risposta tra Pd e Verì

Il 12,6% dei cittadini abruzzesi, cioè quasi 160 mila persone, nel 2024 ha dichiarato di aver rinunciato a una o più prestazioni sanitarie (media Italia 9,9%), con un incremento del 3,4% rispetto al 2023. Lo rileva l'ottavo rapporto della fondazione Gimbe sul Servizio sanitario nazionale. Sui. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: rapporto - gimbe

Rapporto Gimbe: l’Umbria tiene alta la bandiera della sanità pubblica

Presentazione dell’8° Rapporto Gimbe sul Servizio sanitario nazionale con Ascani e Castellone

Sanità, rapporto Gimbe: “Troppi medici e pochi infermieri, si rischia il collasso strutturale”

Leggi su Tgr Abruzzo Livelli essenziali d'assistenza, Abruzzo inadempiente Impietoso con la nostra regione l'ottavo rapporto Gimbe: 18mo posto in Italia per i Lea. Il settore privato assicura il 43,9 % delle prestazioni - facebook.com Vai su Facebook

Sanità in crisi, il rapporto Gimbe: l’Umbria riceve più fondi pro capite ma cresce la rinuncia alle cure - X Vai su X

Covid. Rapporto Gimbe, Solinas sollecita la riqualificazione della Sardegna in zona gialla - Il presidente evidenzia il dato rilevato da Gimbe sui ricoveri sia in area medica, sia in terapia intensiva: “In Sardegna i tassi d’occupazione sono rispettivamente al 28% e 22%, inferiori alla media ... Segnala quotidianosanita.it