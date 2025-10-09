Rapporto Gimbe il 10% dei calabresi ha rinunciato alle cure | i dati del 2024

Il riparto pro-capite del Fondo sanitario nazionale per la Calabria, nel 2023 (anno in cui sono stati modificati i criteri di riparto) è stato pari a 2.091 euro, con un incremento di 83 euro rispetto all'anno precedente, superiore alla media nazionale di 71 euro.È la fotografia scattata dal. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: rapporto - gimbe

Rapporto Gimbe: l’Umbria tiene alta la bandiera della sanità pubblica

Presentazione dell’8° Rapporto Gimbe sul Servizio sanitario nazionale con Ascani e Castellone

Sanità, rapporto Gimbe: “Troppi medici e pochi infermieri, si rischia il collasso strutturale”

Leggi su Tgr Abruzzo Livelli essenziali d'assistenza, Abruzzo inadempiente Impietoso con la nostra regione l'ottavo rapporto Gimbe: 18mo posto in Italia per i Lea. Il settore privato assicura il 43,9 % delle prestazioni - facebook.com Vai su Facebook

Sanità in crisi, il rapporto Gimbe: l’Umbria riceve più fondi pro capite ma cresce la rinuncia alle cure - X Vai su X

Rapporto Gimbe: "Nel 2024 il 10% calabresi ha rinunciato alle cure, +2,7%" - capite del Fondo sanitario nazionale per la Calabria, nel 2023 (anno in cui sono stati modificati i criteri di riparto) è stato pari a 2. msn.com scrive

L’allarme di Gimbe: “Nel 2024 il 10% dei calabresi ha rinunciato alle cure” - Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, pubblicare annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Scrive giornaledicalabria.it