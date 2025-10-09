Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Al tecnico del Manchester City Pep Guardiola è stato detto che dovrebbe cercare nuovi pascoli prima che sia troppo tardi. Guardiola, 54 anni, ha vinto innumerevoli riconoscimenti durante la sua permanenza in Inghilterra, tra cui sei titoli di Premier League, due FA Cup e la UEFA Champions League. Ma è un ex collega e amico che ha suggerito con coraggio che l’ex allenatore del Barcellona dovrebbe cercare di allontanarsi dall’Etihad Stadium. Potrebbe piacerti Pep Guardiola ha detto che dovrebbe lasciare il Manchester City. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City (Credito immagine: Getty Images) L’attuale contratto di Guardiola in Inghilterra non scade fino al 2027 e, a quel punto, non è noto se lo spagnolo vorrà cercare una nuova opportunità o allontanarsi dal management come ha fatto Jurgen Klopp più recentemente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rapporto del Manchester City: riaffermate le affermazioni di Pep Guardiola SCIOLTO, con citazione del futuro “riposo”.