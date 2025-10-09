Rapine sui treni arrestato minorenne in stazione

Bloccato nei pressi della stazione con un coltello nascosto nella scarpa. Un minorenne tunisino del 2009 è stato arrestato nel pomeriggio del 7 ottobre dalla polizia di Stato di Monza - supportata dalla Polfer di Lecco -, eseguendo così un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

