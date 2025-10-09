Rapinatore seriale a soli 18 anni | nel mirino per ben tre volte la stessa gelateria

Bresciatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per lui la gelateria Spaziale era una fonte di denaro facile, un bersaglio che credeva semplice da colpire. Così per ben tre volte, in soli dieci giorni, ha fatto irruzione nel locale che si affaccia su viale Europa, a Brescia, per arraffare i contanti presenti in cassa. Bresciano e giovanissimo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

