Rapina alla Italiana Horo Maxicolpo con lo spray | il pm chiede fino a 6 anni

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In dodici potrebbero finire in carcere per la rapina all’Italiana Horo. La pm Laura Taddei ha chiesto dai 4 ai 6 anni di carcere. Fu il colpo dell’anno, quello del 28 giugno del 2024: l’arma utilizzata fu una delle più insolite, lo spray al peperoncino. Insolita ma efficace visto che il bottino fruttò 600mila euro. Non proprio spiccioli. A mettere in atto il piano nell’azienda di Badia al Pino una banda numerosissima che si servì di un basista di Arezzo, operaio nell’azienda. Un rumeno di una trentina d’anni che come tallone d’Achille ha quello di essere ludopatico: ma non solo scommesse e poker ma anche la passione senza freni verso le carte dei Pokémon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rapina alla italiana horo maxicolpo con lo spray il pm chiede fino a 6 anni

© Lanazione.it - Rapina alla Italiana Horo. Maxicolpo con lo spray: il pm chiede fino a 6 anni

In questa notizia si parla di: rapina - italiana

Turista italiana ferita in una tentata rapina a Buenos Aires

rapina italiana horo maxicolpoRapina alla Italiana Horo. Maxicolpo con lo spray: il pm chiede fino a 6 anni - La banda colpì nel giugno del 2024 a Badia al Pino con la bomboletta urticante contro il titolare dell’azienda che caricava su un’auto barre d’oro da 600mila euro. Segnala lanazione.it

Rapina Horo, richieste condanna tra 4 e 6 anni - Richieste di condanna tra i 4 e i 6 anni per i 12 imputati coinvolti nella rapina da 600mila euro avvenuta il 28 giugno 2024 nel distretto orafo aretino. Come scrive teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina Italiana Horo Maxicolpo