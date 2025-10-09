Raoul Bova e Rocío hanno trovato l’accordo economico spunta retroscena top secret

Personaggi tv. “Raoul Bova e Rocío hanno trovato l’accordo economico”, tutti i dettagli – Niente carte bollate, niente scontri pubblici, nessuna resa dei conti davanti a un giudice. A differenza di altre coppie celebri che hanno trasformato la fine di un amore in un caso mediatico, loro hanno scelto una strada diversa: quella del silenzio e del buon senso. Dopo anni insieme, e due figlie da crescere, hanno preferito chiudere la storia lontano dai riflettori. Sembrava, all’inizio, l’anticamera di un divorzio mediatico in piena regola (il nuovo “caso Blasi-Totti”, come si mormorava nei corridoi dello spettacolo) ma alla fine la realtà ha preso una piega diversa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Raoul Bova e Rocío hanno trovato l’accordo economico”, spunta retroscena “top secret”

In questa notizia si parla di: raoul - bova

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!

Lui, l’altra e il re del gossip: quei messaggi “spaccanti” di Raoul Bova finiti sotto gli ombrelloni

Raoul Bova e Fabrizio Corona: un caso di gossip e ricatto

Ascolti, Montalbano in replica umilia Raoul Bova. Floris-Berlinguer, ecco chi ha vinto https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/10/08/news/ascolti-montalbano-in-replica-umilia-raoul-bova-floris-berlinguer-ecco-chi-ha-vinto-44465716/… - X Vai su X

Weekend a Spoleto per Raoul Bova che sta girando i nuovi episodi di "Don Matteo": con lui c'è la collega Beatrice Arnera con cui sembra particolarmente in sintonia. Tutte le immagini le trovate in esclusiva sul numero di "Diva e donna" in edicola questa settim - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova e Rocio, spunta l’accordo economico: i dettagli - Dopo essersi separati, pare che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales abbiano deciso di accordarsi a livello economico. donnaglamour.it scrive

"Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno trovato l'accordo economico" - I due ex avrebbero deciso di non far finire la loro storia d'amore in tribunale e sarebbero arrivati a un accordo tra le parti ... Come scrive today.it